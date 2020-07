Convocati Lecce: l’elenco di Liverani per le trasferte di Bologna ed Udine (Di sabato 25 luglio 2020) Convocati Lecce, Liverani dirama l’elenco dei giocatori presenti alla doppia trasferta che vedrà la squadra salentina a Bologna ed Udine Convocati Lecce, Liverani dirama l’elenco dei giocatori presenti alla doppia trasferta che vedrà la squadra salentina a Bologna ed Udine, come riporta calciomercato.com. Il Lecce per salvarsi non dovrà perdere nemmeno un punto. 28 Convocati- Radicchio, Vera, Petriccione, Lucioni, Paz, Donati, Mancosu, Lapadula, Falco, Shakhov, Rossettini, Monterisi, Meccariello, Farias, Saponara, Gabriel, Vigorito, Calderoni, Rispoli, Babacar, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell’Orco, Sava, Barak, Tachtsidis. Leggi su ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #Lecce, i convocati di #Liverani - LecceCalcio : Bologna-#Lecce e Udinese-Lecce: i convocati. Liverani chiama tutti, out solo Deiola - - Leccezionaleit : Lecce, tutti convocati per le trasferte di Bologna e Udine - infoitsport : Convocati Lecce: quattro assenti contro il Brescia - Dalla_SerieA : Lecce, i convocati di Liverani: Babacar salta il Brescia - -