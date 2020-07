Convocati Cagliari Udinese: tre assenti per Zenga, torna Carboni (Di sabato 25 luglio 2020) Convocati Cagliari Udinese: le scelte dell’allenatore Walter Zenga per la sfida di Serie A contro i bianconeri di Luca Gotti Il Cagliari ha diramato la lista dei Convocati per il match contro l’Udinese, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossoblù Walter Zenga rinuncia agli infortunati Radja Nainggolan, Christian Oliva e Luca Pellegrini. Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci.Difensoori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz.Centrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Ionita, Landinetti, Marigosu, Lombardi.Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Gagliano, Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

