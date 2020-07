Convocati Bologna Lecce: Mihajlovic rinuncia a Juwara (Di sabato 25 luglio 2020) Convocati Bologna Lecce: le scelte dell’allenatore Sinisa Mihajlovic per la partita di Serie A contro i gialloblù di Fabio Liverani Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Lecce, valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Skorupski, Da Costa, SarrDifensori: Corbo, Denswil, Krejci, Danilo, Mbaye, Dijks, BoniniCentrocampisti: Dominguez, Medel, Poli, Svanberg, Baldursson, Soriano, LuciAttaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Santander, Cangiano Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fabio Liverani ha diramato la lista ufficiale dei convocati per le sfide che vedranno il Lecce impegnato contro Bologna ed Udinese. I pugliesi giocheranno domenica 26 luglio contro gli emiliani e merc ...

