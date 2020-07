"Controllate l'ascella". Prego? Elettra Lamborghini, l'ultima folle foto: fate molta attenzione... | Guarda (Di sabato 25 luglio 2020) Incontenibile Elettra Lamborghini. Nelle sue story su Instagram documenta il suo avvicinamento a Brindisi: aereo, aperitivo, si fa fare le unghie con sapienti colpi di lima, dunque trucco e parrucco, e ancora una foto delle sue nuove unghie, rosa e lunghissime. Poi si arriva al palco, le immagini del suo ultimo concerto: prima un breve video in cui l'ereditiera di esibisce. Poi, con la consueta ironia che la contraddistingue, ecco che la Lamborghini pubblica una fotografia in cui si mostra con un braccio alzato verso il cielo. E in calce scrive: "ascella check", insomma Controllate l'ascella. Non è ben chiaro che cosa si debba controllare ma il responso e indubbiamente positivo... Leggi su liberoquotidiano

