Contributo a fondo perduto anche se l’azienda è inattiva: la spiegazione dell’Agenzia (Di sabato 25 luglio 2020) Il Contributo a fondo perduto per le aziende in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria può essere richiesto anche dalle società inattive. Addirittura, anche da quelle in liquidazione. A patto, però, che la partita IVA risulti essere ancora attiva e non sia stata avviata la procedura di cancellazione o sospensione. Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare 22/E pubblicata nelle scorse ore (e avente a oggett “Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020″), offre risposte ad alcune delle domande arrivate con maggior frequenza nei giorni passati. E, tra queste, trova ... Leggi su quifinanza

