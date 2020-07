Conte: “Secondi? Dipende da come si vede il bicchiere. EL dopo percorso estenuante” (Di sabato 25 luglio 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri ai danni del Genoa. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Il problema, come ho sempre detto, è come vedi il bicchiere. Se mezzo pieno o mezzo vuoto. Nell’ultimo periodo si è voluto vederlo sempre vuoto. Ma ci sono dei numeri che parlano chiaro e che confortano. Questi ragazzi stanno facendo delle cose buonissime. Poi di certo si può e si deve migliorare. A volte ci sono delle annate in cui semini poco e raccogli tanto e poi ci sono annate in cui semini tanto e raccogli meno. Questa è stata la stagione dell’Inter. Sanchez? Mi auguro che il club risolva questa questione. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo giocato spesso con i ... Leggi su alfredopedulla

Giorgiolaporta : Grande #Vissani che dopo 55 anni di lavoro in cucina in pochi secondi asfalta #Conte e la #Castelli. Dove sono i so… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #SerieA, #GenoaInter 0-3: #Lukaku e #Sanchez sempre decisivi, nerazzurri secondi. Al Ferraris ancora in gol il belga e… - _A_t_r_e_i_u_ : RT @OfficiaLucio: Secondi a - 4 dalla prima a due giornate dalla fine..???? #Conte #GenoaInter #ForzaInter e.. - OfficiaLucio : Secondi a - 4 dalla prima a due giornate dalla fine..???? #Conte #GenoaInter #ForzaInter e.. - OfficiaLucio : @Inter @borjavalero20 @Alexis_Sanchez @RomeluLukaku9 @gaglio94 Secondi a - 4 dalla prima a due giornate dalla fine.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Secondi Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta