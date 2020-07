Contagi Covid, allarma la Francia: stretta su romeni e bulgari (Di sabato 25 luglio 2020) Chi arriverà in Italia dalla Romania e dalla bulgaria dovrà rispettare un periodo di isolamento di 14 giorni. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che, dopo avere incontrato Luigi ... Leggi su leggo

Tg3web : La curva dei contagi da covid, negli ultimi quattro giorni, è tornata lievemente a salire in Italia. L'invito che a… - robersperanza : 250 mila casi Covid in 24h. È il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno d… - repubblica : Allarme a Modica, prostituta positiva al Covid-19: appello ai clienti per tracciare i contagi - CBarometro : RT @Arianna5422: 26 Migranti Da Lampedusa trasferiti a Potenza sono positivi al Covid: il sindaco valuta denuncia alla Lamorgese Sembra un… - attilioc39 : RT @Arianna5422: 26 Migranti Da Lampedusa trasferiti a Potenza sono positivi al Covid: il sindaco valuta denuncia alla Lamorgese Sembra un… -