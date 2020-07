Conferenza stampa Sarri: «Vogliamo andare all’obiettivo senza perdere la testa» (Di sabato 25 luglio 2020) Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Maurizio Sarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 21.45 all’Allianz Stadium. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE SAMPDORIA – «Abbiamo sempre la voglia di portare a casa i punti. Vogliamo andare all’obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto. Domani è una possibilità e domani dobbiamo affrontarla con combattività. Essere vicini conta zero». CALI FISICI E PREPARAZIONE CHAMPIONS – «No. Abbiamo fatto ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : #LazioCagliari ?? La conferenza stampa di mister #Inzaghi: 'Vogliamo migliorare la nostra classifica' ??… - acmilan : ?? #MilanAtalanta ??? Tune in to hear what Coach Pioli had to say ahead of our penultimate Serie A home game of the… - borghi_claudio : E ovviamente sapete che dopo non aver ottenuto nulla giuseppi farà la solita conferenza stampa con il risuldado sto… - era_marz : RT @OfficialASRoma: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaFiorentina - rizlex1 : RT @OfficialASRoma: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach in vista di #RomaFiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Iachini: «Servirà organizzazione e mentalità giusta» Calcio News 24 Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 21.45 all’Allianz Stadium.

Migranti: ActionAid, un podcast per capire cosa succede quando sbarcano in Italia

Un podcast per capire cosa succede quando i migranti sbarcano nel nostro Paese. Quali sono le loro storie, le paure, i sogni? Quali sofferenze atroci si portano addosso? Quali difficoltà devono ancora ...

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, in programma domani alle 21.45 all’Allianz Stadium.Un podcast per capire cosa succede quando i migranti sbarcano nel nostro Paese. Quali sono le loro storie, le paure, i sogni? Quali sofferenze atroci si portano addosso? Quali difficoltà devono ancora ...