Conferenza stampa Fonseca: «Zaniolo titolare? Deciderò domani» (Di sabato 25 luglio 2020) Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro la Fiorentina Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico giallorosso riportate da vocegiallorossa.it. CRESCITA SQUADRA – «La squadra sta in un buon momento, tanti cambiamenti ma dobbiamo continuare a crescere tutti insieme. Ora pensiamo solo alla Fiorentina, dobbiamo mantenere la stessa ambizione delle ultime partite. È un modulo nuovo, abbiamo molto da imparare, ma la squadra sta bene, ha fiducia, è motivata. Queste ultime partite sono importanti per arrivare bene alla Fiorentina». Zaniolo titolare – «Vediamo domani. ... Leggi su calcionews24

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: queste le parole del tecnico giallorosso riportate da vocegiallorossa.it. CRESCITA SQUADRA – «La squadra st ...

