Conferenza stampa Di Biagio: «Credevo fortemente alla salvezza» (Di sabato 25 luglio 2020) Conferenza stampa Di Biagio, le parole del tecnico della SPAL alla vigilia del match contro il Torino. Le sue parole Gigi Di Biagio ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: queste le parole del tecnico della SPAL riportate da TMW. SPAL – «Sintetizzare quello che è successo non è facile. Io Credevo fortemente nella salvezza poi ci sono state delle problematiche che ce l’hanno impedito. Potrei dire tanto e raccontare ciò che è successo dal primo di luglio a oggi, con le responsabilità che si devono prendere tutti. Io sarò sempre riconoscente a Colombarini e Mattioli, non ho nulla contro di ... Leggi su calcionews24

OfficialSSLazio : #LazioCagliari ?? La conferenza stampa di mister #Inzaghi: 'Vogliamo migliorare la nostra classifica' ??… - acmilan : ?? #MilanAtalanta ??? Tune in to hear what Coach Pioli had to say ahead of our penultimate Serie A home game of the… - borghi_claudio : E ovviamente sapete che dopo non aver ottenuto nulla giuseppi farà la solita conferenza stampa con il risuldado sto… - 1000Cuori : ??#BolognaFC - Conferenza stampa pre #BFCLecce. #Mihajlovic: “Domani non dobbiamo sottovalutare l'avversario. Juwar… - Matt85Mortal : RT @DeejayOnStageOf: Conferenza Stampa - SOTTO IL SOLE DI DEEJAY ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Iachini: «Servirà organizzazione e mentalità giusta» Calcio News 24 Spari durante la rapina al supermercato: in cella un operaio di origine sarda

E' un operaio originario di Sant'Antioco l'uomo arrestato ieri pomeriggio perché ritenuto responsabile della rapina messa a segno in un supermercato Eurospin di Cormano (Milano), nel corso della quale ...

Juventus-Sampdoria, Sarri in conferenza: seguila LIVE con noi

Domani sera la Juventus sarà di scena allo ‘Stadium’ contro la Sampdoria per provare a chiudere il discorso scudetto con due giornate d’anticipo. A presentare la sfida ci ha pensato il solito Maurizio ...

E' un operaio originario di Sant'Antioco l'uomo arrestato ieri pomeriggio perché ritenuto responsabile della rapina messa a segno in un supermercato Eurospin di Cormano (Milano), nel corso della quale ...Domani sera la Juventus sarà di scena allo ‘Stadium’ contro la Sampdoria per provare a chiudere il discorso scudetto con due giornate d’anticipo. A presentare la sfida ci ha pensato il solito Maurizio ...