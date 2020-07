Condizioni Alex Zanardi: scoperta la possibile causa del ricovero d’urgenza al San Raffaele (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo la riduzione della sedazione presso l’ospedale ‘Le Scotte’ di Siena, la situazione clinica di Alex Zanardi sembrava in lieve miglioramento al punto che il campione paraciclistico è stato trasferito a Villa Beretta di Costa Masnaga, struttura nella quale arebbe dovuto iniziare un lungo periodo di riabilitazione. Nelle ultime ore invece la situazione si è fatta nuovamente complicata e Zanardi è stato trasferito in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Il motivo, fin qui ancora non dichiarato, secondo la ‘Rosea’ sarebbe un’infezione batterica comparsa fra giovedì sera e venerdì mattina che, insieme ad una febbre alta, ha spinto i medici per il trasferimento in ospedale.L'articolo Condizioni ... Leggi su sportfair

