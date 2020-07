“Con te è una bomba!”. Alessandro Graziani, la news è clamorosa: chi è la nuova fidanzata dell’ex UeD (Di sabato 25 luglio 2020) “Ogni momento è un nuovo inizio”, erano state le prime parole di Alessandro Graziani dopo Uomini e Donne dopo la batosta presa dalla tronista Giovanna. Nei giorni scorsi era arrivata la soffiata di un possibile trono per Alessandro, con il passato da tentatore a Temptation Island, dove fece perdere la testa a Serena Enardu, da corteggiatore di Veronica Burchielli (con la quale ha avuto una storia di pochi mesi) e infine corteggiatore di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Alessandro Graziani è un giocatore di pallavolo nella serie A3, dove ricopre il ruolo di schiacciatore. È conosciuto al grande pubblico per la vicinanza che ha instaurato con Serena Enardu a Temptation Island Vip 2019 e per essere stato un corteggiatore di Uomini e Donne di Giovanna ... Leggi su caffeinamagazine

