Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo il nuovo ricovero (Di sabato 25 luglio 2020) Sono state definite “instabili” le condizioni di Alex Zanardi dai medici del San Raffaele di Milano dove è stato trasferito dalla clinica riabilitativa in cui si trovava ricoverato. In questo momento, il cauto ottimismo che si era diffuso sul destino dell’atleta negli scorsi giorni si è trasformato di nuovo in apprensione. Alex Zanardi: appena cominciata la riabilitazione A seguito del terribile incidente del 19 giugno scorso che l’ha visto suo malgrado protagonista, le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito gravissime. Il pronto intervento dei chirurghi dell’Ospedale di Siena, d’altra parte, non solo ha salvato la vita dell’atleta ma, intervento dopo ... Leggi su termometropolitico

