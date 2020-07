Come sta Alex Zanardi: condizioni di salute dopo il nuovo ricovero (Di sabato 25 luglio 2020) Sono state definite “instabili” le condizioni di Alex Zanardi dai medici del San Raffaele di Milano dove è stato trasferito dalla clinica riabilitativa in cui si trovava ricoverato. In questo momento, il cauto ottimismo che si era diffuso sul destino dell’atleta negli scorsi giorni si è trasformato di nuovo in apprensione. Alex Zanardi: appena cominciata la riabilitazione A seguito del terribile incidente del 19 giugno scorso che l’ha visto suo malgrado protagonista, le condizioni di Alex Zanardi sono apparse subito gravissime. Il pronto intervento dei chirurghi dell’Ospedale di Siena, d’altra parte, non solo ha salvato la vita dell’atleta ma, intervento dopo ... Leggi su termometropolitico

team_world : [1/2] Questa giornata sta volgendo al termine. Oggi è stato come respirare un'aria diversa, di un altro luogo, di u… - matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - marcodimaio : Alex Zanardi sta continuando a lottare, come ha sempre fatto. È il momento di fare sentire a lui e a i medici del S… - Majin79 : @UnVulcano Saori sta sempre alla grande e come al solito viene lei sta sdraiata ?? - lydsnewt : comunque dietro quei 5000 euro raccolti dal ragazzo ci sta la goliardia sicuro come la morte quindi poco da stupirs… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta morendo la tv via cavo e satellitare Wired Italia Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, incremento record di casi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ...

Scamacca a CM: 'Non chiamatemi nuovo Ibra! Quella volta che Donnarumma voleva dribblarmi...'

"Chi segue gli altri non arriva mai primo". Citazione di? Gianluca Scamacca. Filosofo? No, bomber. Dell'Ascoli, in prestito dal Sassuolo. 21 anni, idee belle ch ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ..."Chi segue gli altri non arriva mai primo". Citazione di? Gianluca Scamacca. Filosofo? No, bomber. Dell'Ascoli, in prestito dal Sassuolo. 21 anni, idee belle ch ...