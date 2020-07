"Clandestini, il vero pericolo". Basa balle sul coronavirus: la cannonata di Maria Giovanna Maglie (Di sabato 25 luglio 2020) Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di venerdì 24 luglio. Tra gli ospiti, ecco Maria Giovanna Maglie. Si parla di coronavirus, dei nuovi focolai, del probabile eccessivo allarmismo del governo. E la Maglie, nel suo intervento, sposta il focus dell'attenzione e spiega: "Aldià di qualche episodio di comportamento dissennato personale di quelli che appartengono alla sfera della gioventù, mi pare che il vero pericolo avvenga grazie all'arrivo indiscriminato di Clandestini", conclude. E, in effetti, i dati relativi ai casi di immigrati positivi arrivati in Italia negli ultimi giorni stanno lì a confermare quanto detto dalla Maglie. ... Leggi su liberoquotidiano

iLCiTwi : RT @ILPOPOLODITALIA: @BeppeSala @aboubakar_soum Vero. Riguarda anche loro, soprattutto quelli che stanno arrivando infetti e per i quali oc… - ILPOPOLODITALIA : @BeppeSala @aboubakar_soum Vero. Riguarda anche loro, soprattutto quelli che stanno arrivando infetti e per i quali… - Raffael73232037 : RT @StaseraItalia: 'Aldilà di qualche episodio di comportamento dissennato personale di quelli che appartengono alla sfera della gioventù,… - ventoc : RT @StaseraItalia: 'Aldilà di qualche episodio di comportamento dissennato personale di quelli che appartengono alla sfera della gioventù,… - savarese46 : @nzingaretti Ma che belle parole di circostanza ! Questi soldi basteranno a mala pena per l'accoglienza di clandes… -

Ultime Notizie dalla rete : Clandestini vero Stasera Italia, Maria Giovanna Maglie sul coronavirus: "Il vero pericolo? L'arrivo indiscriminato di clandestini" Liberoquotidiano.it Lavorando di uncinetto legislativo costruiremo una vera democratura dove sarete tutti liberi di pensare come noi

Da allora in poi nessuno avrebbe più potuto chiedere misure più severe per contrastare l'immigrazione clandestina. Il telefono gracchiò ... I 180 all'ora non li fa sulle mie autostrade». «Beh ...

Marche da bollo false, bloccato ad Afragola: a casa sua una vera e propria stamperia

Una stamperia clandestina di marche da bollo false è stata scoperta a Villa Literno dai carabinieri. Contestualmente è stato messo in manette M.D.F., un pregiudicato di 47 anni bloccato ad Afragola me ...

Da allora in poi nessuno avrebbe più potuto chiedere misure più severe per contrastare l'immigrazione clandestina. Il telefono gracchiò ... I 180 all'ora non li fa sulle mie autostrade». «Beh ...Una stamperia clandestina di marche da bollo false è stata scoperta a Villa Literno dai carabinieri. Contestualmente è stato messo in manette M.D.F., un pregiudicato di 47 anni bloccato ad Afragola me ...