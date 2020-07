Cinema, riparte il Festival “Vuelve la Magia”: tappa a Napoli dal 26 al 30 agosto (Di sabato 25 luglio 2020) Nonostante l’emergenza sanitaria creata dal Covid-19, la 13esima edizione del Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano vede la luce: tra fine luglio e ottobre 2020 si svolgerà in 3 città chiave del centro – sud d’Italia, Messina, Napoli e Roma, in un’edizione speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza. La manifestazione, curata e organizzata da Iris Martin-Peralta e Federico Sartori (Exit Media) riparte dalla Sicilia, dal Parco Horcynus Orca sullo Stretto di Messina. Per il secondo anno consecutivo dal 30 luglio al 2 agosto in collaborazione con l’Horcynus Festival, il miglior Cinema spagnolo torna a illuminare il suggestiva arena della Fondazione Horcynus Orca. La seconda tappa sarà a ... Leggi su ildenaro

