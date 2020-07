Cinema: Gabriele Salvatores, 70 anni da Oscar (Di sabato 25 luglio 2020) Gabriele Salvatores compirà 70 anni il prossimo 30 luglio, probabilmente festeggiando anche una convocazione veneziana del suo Viaggio in Italia, il film partecipato annunciato durante il lockdown che raccontera’ il nostro paese nei momenti piu’ difficili del Covid-19. Un progetto complesso, ma le sfide non hanno mai fatto paura al cineasta nato a Napoli, ma milanese d’adozione sin da bambino. Le prime furono sulle tavole di un palcoscenico, quello del Teatro dell’Elfo, compagnia di cui fu tra i fondatori giovanissimo insieme a un gruppo di coraggiosi artisti e da cui negli anni uscirono fuori talenti straordinari come Paolo Rossi, Silvio Orlando e Claudio Bisio. Attori che si ritrovano poi spesso nella sua filmografia, a partire dall’esordio di Sogno di una notte d’estate, del ... Leggi su ildenaro

TheGamesMachine : Gabriele ha visto per noi le prime puntate de #IlcomplottocontrolAmerica, serie tratta dall'omonimo romanzo ucronic… - FranceDiBrigida : Da primo in classifica era uscito dalle sale, e da primo ci è tornato. La mia video intervista con @GabrieleMuccino… - Fabiettosalis : Dal 22 al 26 luglio la terza edizione del “Filming Italy Sardegna Festival” al #ForteVillage. Tra i nomi spiccano M… - Think_movies : “A Casa Tutti Bene”: in arrivo la prima serie tv firmata da Gabriele Muccino - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Su Sky Cinema tra gli altri Zalone con “Tolo Tolo”, “Pinocchio” con Benigni, “Hammamet” con Pierfrancesco Favino e “Judy… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Gabriele Cinema: Gabriele Salvatores, 70 anni da Oscar - Ildenaro.it Il Denaro Cinema all'aperto al Castello a Mare di Palermo, pienone al debutto nonostante le limitazioni

Nell’area prospiciente il Castello a Mare, alla cala di Palermo, prende il via il cinema all’aperto: una rassegna di film di qualità organizzata da Terzo Millennio, che fino al 10 agosto proporrà le p ...

Quando il cinema ispira il viaggio: tre itinerari italiani

Se siete fedelissimi di James Bond e volete ripercorrerne – rispettando i limiti di velocità – una delle sue migliori performance alla guida, la Gardesana Occidentale fa per voi. Parliamo di una delle ...

Nell’area prospiciente il Castello a Mare, alla cala di Palermo, prende il via il cinema all’aperto: una rassegna di film di qualità organizzata da Terzo Millennio, che fino al 10 agosto proporrà le p ...Se siete fedelissimi di James Bond e volete ripercorrerne – rispettando i limiti di velocità – una delle sue migliori performance alla guida, la Gardesana Occidentale fa per voi. Parliamo di una delle ...