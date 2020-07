"Ci sei o ci fai?". Immigrati, balle spaziali del sindaco pro-Carola: Salvini lo distrugge, così (Di sabato 25 luglio 2020) Un discreto cortocircuito, quello che ha come protagonista il sindaco della Lampedusa invasa dagli Immigrati, Totò Martello. Pochi minuti fa infatti ha sfidato il governo: "Sono pronto a proclamare io lo stato d'emergenza", ha affermato. Pronto a tutto per fronteggiare l'invasione di cui l'isola è bersaglio. E però, Martello, attacca anche Matteo Salvini: "Non ha fermato gli sbarchi", ha sentenziato. La replica del leghista non si è fatta attendere: "I numeri non mentono. Ci è o ci fa?", chiedeva retorico in un post su Twitter dove metteva a confronto il numero di sbarchi tra gennaio e luglio nel 2019 (3.508, Salvini era al Viminale) e nel 2020 (11.334, con Luciana Lamorgese al Viminale). A corredo dell'immagine, Salvini aggiunge: "Noi difendiamo i ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : sei fai Appello di azienda rifiuti Sei Toscana a Conte: "Fai scendere la Tari per bar e ristoranti La Repubblica Firenze.it Condannato genitore per le botte all’arbitro: aveva espulso il figlio

Pontedera: alla vista del cartellino rosso il papà scavalcò la recinzione per tirare un pugno in faccia al direttore di gara PONTEDERA. Una condanna per lesioni e non doversi procedere per il reato di ...

Il signore dei cavalli se n’è andato: la città piange il farmacista Mario

Mencarelli, decano della professione, aveva 93 anni. Grazie a lui la città ha vissuto gli anni d’oro dell’ippica Grosseto. È stato il primo, in Maremma a guardare oltre il confine della provincia e an ...

