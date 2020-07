Chirurgia: nuovo intervento cura l’epilessia resistente, prima italiana a Genova (Di sabato 25 luglio 2020) “Un’equipe multidisciplinare dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, composta da neurochirurghi, neuroradiologi, neuropsichiatri infantili e anestesisti, ha applicato, per la prima volta in Italia, una tecnica mini-invasiva di trattamento per curare una particolare forma di epilessia farmacoresistente, gravemente invalidante, caratterizzata da crisi cosiddette “gelastiche” causate da una lesione cerebrale profonda denominata “Amartoma ipotalamico”. Si tratta di un approccio innovativo ed altamente efficace, in quanto consente di risolvere la problematica del bambino minimizzando i rischi legati ad approcci chirurgici più tradizionali,” ha dichiarato il direttore generale dell’Istituto G. Gaslini Paolo Petralia. “Siamo orgogliosi di questa ... Leggi su meteoweb.eu

