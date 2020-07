Chioggia: dal bosco riaffiorano le batterie antiaeree della Grande Guerra [FOTOGALLERY] (Di sabato 25 luglio 2020) “Ho scoperto una postazione antibombardamento aereo del 1916, dunque risalente alla Prima Guerra Mondiale. Dopo un lungo periodo di studi posso affermare che quella rinvenuta da me nel bosco Nordio a Sant’Anna di Chioggia che è una frazione del Comune di Chioggia è una batteria anti – aerea della Grande Guerra, nelle retrovie del fronte italiano”. Lo ha affermato Luciano Chiereghin, storico di Guerra, per passione, non nuovo a queste scoperte. Negli anni scorsi Chiereghin era riuscito a scoprire anche reperti bellici riportati alla luce dalla ritirata del Po. “Io sono anche sulle tracce del sistema di telegrafia che sarebbe stato realizzato dalla Ditta Marconi di Genova– ha proseguito ... Leggi su meteoweb.eu

NuovaScintilla : 25/7. Pubblicato nella pagina Facebook del settimanale l'editoriale del direttore di'Nuova Scintilla'dal titolo 'Di… - Comune_Chioggia : #Sottomarina #Chioggia Sabato 25 luglio e dal 1° al 14 agosto (domeniche escluse) è WALKING CHIOGGIA SOTTOMARINA: m… - ErikaBaldin : Baldin (#M5S): progetto “Facciamo #Ecoscuola”, #Chioggia vince ancora, con la “Caccin”. I fondi erogati agli istitu… - NuovaScintilla : 23/7. Varato il 14/7 un nuovo disciplinare per il radicchio di Chioggia Igp, illustrato dal presidente del Consorzi… - NuovaScintilla : 23/7. Il dg Dal Ben ha precisato ieri che nella Ulss 3 sono 18 i casi positivi al Covid19 sono 18 (12 dei quali col… -

«Chiunque s i a il mandante, chiunque siano gli esecutori, non si illudano: andrò fino in fondo con le denunce e Chioggia Azzurra continuerà con la sua linea». Andrea Comparato, editor, come lui stess ...

Creata nel 1885 dal distacco di un gruppo di soci della ... disciplina che offre svariate possibilità. Il viaggio fino a Chioggia che ho affrontato insieme a Bergamaschi lo dimostra».

