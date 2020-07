Chiara Ferragni “regina del twerking” (ma c’è il trucco): il video del balletto diventa virale e anche Belen Rodriguez commenta (Di sabato 25 luglio 2020) Dal Salento con furore. Dopo essersi cimentata nella “pizzica”, il ballo tradizionale salentino, Chiara Ferragni si è lanciata anche nel twerking, l’ancheggiare scatenato reso celebre da Elettra Lamborghini. La scena è stata immortalata in un video pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram: nelle immagini la si vede “twerkare” in modo disinvolto, da vera professionista, dimenando i fianchi e simulando con la mano alla bocca l’urlo di battaglia degli indiani. Chiara Ferragni nuova “twerking queen“? Niente affatto. Basta guardare le immagini fino alla fine per scoprire che c’è un trucco. E che trucco! L’incredibile movimento di bacino ... Leggi su ilfattoquotidiano

VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - HuffPostItalia : Chiara Ferragni è la migliore ambasciatrice che potessimo desiderare - ilfattovideo : Chiara Ferragni “regina del twerking” (ma c’è il trucco): il video del balletto diventa virale e anche Belen Rodrig… - BaldoliniS : RT @mattiafeltri: Intervista a Jacopo Veneziani: 'Con i social divulgo l'arte, Chiara Ferragni non cancellerà Walter Benjamin' (di S. Baldo… -