Chiara Ferragni fa twerking ma c’è il trucco: Belen Rodriguez commenta Fedez! – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Chiara Ferragni nuova regina del twerking? Durante la sua permanenza in Salento con Fedez in occasione dell’evento Dior, l’influencer ha voluto sfidare Elettra Lamborghini con un twerking da urlo. Peccato però che dietro ci fosse il trucco (e c’entra ovviamente il marito Fedez!). E la coppia ci regala ancora una volta uno show imperdibile (VIDEO... L'articolo Chiara Ferragni fa twerking ma c’è il trucco: Belen Rodriguez commenta Fedez! – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

VittorioSgarbi : L’arte è per tutti. Mi auguro che Chiara Ferragni vada in ogni luogo. - FranAltomare : Quindi Chiara Ferragni che fa divulgazione su Instagram dagli Uffizi è una privilegiata viziata. Quelle che invece… - LaStampa : Firenze, “effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di visitatori, +27 per cento di giovani - fraywood : chiara ferragni così gelosa della mia vita che è dovuta venire in vacanza in sardegna pure lei, ma guardatela oh - anarcobiotici : @francoisengo @Keynesblog @AleGuerani In Italia il genio dell'economia è Chiara Ferragni -