Chiara Ferragni agli Uffizi è stata pagata? Il direttore Eike Schmidt fa chiarezza e replica alle accuse (Di sabato 25 luglio 2020) Chiara Ferragni, "Effetto Chiara" alla Galleria degli Uffizi Chiara Ferragni negli scorsi giorni si è fotografata alla Galleria degli Uffizi e da quel momento in poi quello che è accaduto è stato ribattezzato "Effetto Chiara Ferragni". Come ogni cosa che viene toccata ed acquistata Chiara, la galleria è stata presa d'assalto. Grazie alla sua presenza il museo ha visto incrementare le visite del 27%. La maggior parte dei visitatori sono stati giovani. Questo ha permesso alla Galleria di comunicare con le nuove generazioni e spiegare loro i progetti per il ...

