Chelsea-Wolverhampton (domenica, 17:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 25 luglio 2020) I Wolves di Nuno Espirito Santo sono fuori dalla lotta per il quarto posto ma devono difendere il loro sesto per non dover tifare Chelsea sabato prossimo. Con una vittoria sarebbero certi, in caso contrario rischiano moltissimo. Il Chelsea, come i Red Devils, se non perde è qualificato. Se perde, ma perde anche il Leicester, è comunque qualificato. Quota a finire … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Jorginho è uno degli obiettivi della Juventus. Sarri sta provando Bentancur in posizione da regista ma il centrocampista uruguaiano non sembra aver convinto tutti in quella posizione e per questo, dop ...

Il mercato della Juventus a centrocampo non si fermerà con Arthur. Fabio Paratici, CFO bianconero, intende consegnare a Sarri una mediana più adatta alle sue caratteristiche. A partire da un giocatore ...

