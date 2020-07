CGIA: “500mila baby pensioni ci costano 7 miliardi all’anno” (Di sabato 25 luglio 2020) Secondo la CGIA, le baby pensioni che lo Stato elargisce costano 7 miliardi di € annui. Migliaia di ex lavoratori che ne hanno usufruito si sono ritirati Impietoso. Una strage vera e propria. Il conteggio effettuato ieri da parte della CGIA, sul costo per le casse pubbliche derivato dalle baby pensioni, è davvero disastroso. Ne esce così fuori che lo Stato è ancora attivo nell’elargire tantissimi soldi a chi, effettivamente, si è addirittura già ritirato. La maggior parte delle persone, infatti, sono uscite dal mondo del lavoro prima del 1980 utilizzando agevolazioni di legge (all’epoca consentite). Almeno 7 miliardi di € l’anno pari allo 0,4% del PIL per circa 562mila ... Leggi su zon

anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Cgia:'500mila baby pensionati ci costano 7miliardi all'anno' considerando ch oltre 386mila son costituiti da invalidi,… - OnoMoreTime : RT @MediasetTgcom24: Cgia: '500mila baby pensionati ci costano 7 miliardi all'anno' #pensioni - Alexanderxxvii1 : Cgia:'500mila baby pensionati ci costano 7miliardi all'anno' considerando ch oltre 386mila son costituiti da invali… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Cgia: '500mila baby pensionati ci costano 7 miliardi all'anno' #pensioni - MediasetTgcom24 : Cgia: '500mila baby pensionati ci costano 7 miliardi all'anno' #pensioni -

