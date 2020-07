Cessione Parma, c’è perplessità sui nuovi soci: “sono Manenti, domani arriva il bonifico” (Di sabato 25 luglio 2020) Cessione Parma – Il Parma è concentrato sulla stagione in corso, l’obiettivo è concludere al meglio il campionato di Serie A. Il ritorno post-lockdown non è stato di certo positivo, la squadra ha perso tante posizioni in classifica. Ma a tenere banco è anche il futuro, si sta lavorando al passaggio di proprietà, con l’arrivo di nuovi soci, ma non mancano le perplessità. Addirittura viene chiamato in causa Manenti, è quanto si legge sui social con alcuni commenti ironici: “sono Manenti, domani arriva il bonifico”, scrive un utente. Cessione Parma, la situazione Il passaggio di proprietà potrebbe ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : ULTIM’ORA PARMA ? Vicina la cessione del club a proprietà del Qatar Il nuovo presidente sarebbe Hisham Al Hamad Al… - DiMarzio : Cifre e dettagli dell'operazione che dovrebbe portare il #Parma in mano a una proprietà del #Qatar - CalcioWeb : Cessione #Parma, c'è perplessità sui nuovi soci: 'sono #Manenti, domani arriva il bonifico' - - infoitsport : Sabatini a sorpresa: 'Cessione Parma? Nel 2020 le buffonate non sono più possibili' - arabianofelix : RT @SkySport: Parma, cessione del club vicina a nuova società del Qatar -