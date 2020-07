Cento miliardi da trovare dopo l'ultimo scostamento di bilancio richiesto dal governo (Di sabato 25 luglio 2020) La richiesta di deficit aggiuntivo dovrebbe servire a estendere la cassa integrazione, lo stop ai licenziamenti e consentire un alleggerimento delle scadenze fiscali di settembre Leggi su tg.la7

ART3DFRACTAL : RT @SarahSognatrice: #Buonaserata e sogni stellari ?? ??Mi farò strada tra cento miliardi di stelle La mia anima le attraverserà E su una di… - ARitmoDelCuore : RT @SarahSognatrice: #Buonaserata e sogni stellari ?? ??Mi farò strada tra cento miliardi di stelle La mia anima le attraverserà E su una di… - Black300Joe : @Faraone non ha capito che il debito comune è VINCOLATO al giudizio di un OLANDESE che valuta innanzitutto che i PA… - AretusaMoro : RT @Black300Joe: @AretusaMoro @scenarieconomic Forse non hai capito: se devi ridurre il rapporto DEBITO PUBBLICO su PiL dal 160 per cento… - Black300Joe : @patriziafrezzat @scenarieconomic @stefano96762286 Quando ci vorranno obbligare a portare il rapporto DEBITO PUBBLI… -

Ultime Notizie dalla rete : Cento miliardi Cento miliardi di messaggi WhatsApp ogni giorno. Pensiero critico della società data-driven (5) Il Sole 24 ORE Cento miliardi da trovare dopo l'ultimo scostamento di bilancio richiesto dal governo

La richiesta di deficit aggiuntivo dovrebbe servire a estendere la cassa integrazione, lo stop ai licenziamenti e consentire un alleggerimento delle scadenze fiscali di settembre ...

Cgia: "500mila baby pensionati ci costano 7 miliardi all'anno"

E' impietoso il conteggio fatto dalla Cgia sul costo per le casse pubbliche derivato dai baby pensionati: si tratta di persone che sono uscite dal mondo del lavoro prima del 1980 utilizzando agevolazi ...

La richiesta di deficit aggiuntivo dovrebbe servire a estendere la cassa integrazione, lo stop ai licenziamenti e consentire un alleggerimento delle scadenze fiscali di settembre ...E' impietoso il conteggio fatto dalla Cgia sul costo per le casse pubbliche derivato dai baby pensionati: si tratta di persone che sono uscite dal mondo del lavoro prima del 1980 utilizzando agevolazi ...