Catania, blitz della polizia contro la mafia Nigeriana (Di sabato 25 luglio 2020) Altro nuovo blitz delle forze armate: a Catania irruzione della polizia nelle “case” della mafia Nigeriana. Fermate 28 persone, quasi tutte nigeriane. Catania nuovamente al centro dei riflettori per quanto riguarda l’intervento della polizia locale. Riflettori che si accendono in ambiti come la detenzione di droga a fini dello spaccio, possesso illegale d’arma da fuoco e associazioni a delinquere con stampo mafioso. Stamane, alle prime luci dell’alba, la polizia di Catania ha fermato ben 28 persone, appartenenti alla conosciutissima e temutissima mafia Nigeriana. I presunti criminali appartengono esattamente alla ... Leggi su bloglive

