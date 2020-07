Catalfo, sbloccato bonus 600 euro ai lavoratori del turismo (Di sabato 25 luglio 2020) Via libera al bonus di 600 euro anche per i lavoratori del turismo che erano stati esclusi. Lo annuncia la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo con un post su Facebook: “La Corte dei Conti ha dato il via libera al decreto che estende la possibilità di accedere al bonus da 600 euro anche ai lavoratori del turismo che erano rimasti esclusi dal beneficio perché assunti a tempo determinato nonostante lavorassero a tutti gli effetti come stagionali” Ok al bonus per gli stagionali del turismo in difficoltà In un video in cui aggiorna i propri follower sull’agenda del ministero del Lavoro, Nunzia Catalfo comunica l’obiettivo raggiunto, rivolgendosi ... Leggi su quifinanza

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Il Fondo di solidarietà del Trentino, che gestisce la cassa integrazione delle piccole imprese del terziario, che al 31 dicembre 2019 aveva a bilancio quasi 18 milioni di eur ...

Al via il decreto complicazioni "Doppia domanda per la Cig"

Il governo delle semplificazioni complica le procedure, già molto ingarbugliate della cassa integrazione guadagni. A pochi giorni dall'approvazione del decreto «madre di tutte le riforme» l'ufficio le ...

