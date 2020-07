Castellina marittima (Pi): scoppia bombola, coniugi feriti, trasferiti in ospedale (Di sabato 25 luglio 2020) Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118: l'uomo ha riportato le lesioni più gravi ed è stato trasferito all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso, la donna è stata ricoverata al vicino ospedale di Cecina Leggi su firenzepost

