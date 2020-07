Caso Paciolla, la salma è rientrata in Italia. La madre: “Siamo distrutti” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La salma di Mario Paciolla è finalmente tornata in Italia. Il Caso del volontario 33enne di Rione Alto morto in circostanze ancora misteriose in Colombia, dove con l’Onu aveva intrapreso una missione umanitaria, è aperto e le indagini sono solo all’inizio. Mario sarebbe dovuto scendere dall’aereo una settimana dopo quel maledetto 15 luglio, data in cui è morto. Invece ad arrivare nella capitale, ieri mattina, è stato il suo corpo senza vita. Ad attenderlo, visibilmente provati, i genitori accompagnati anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Il corpo di mio figlio è arrivato in Italia ma l’inchiesta è in corso e preferiamo non dire altro. Sono tornata due ore fa da Roma. Siamo ... Leggi su anteprima24

