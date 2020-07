Caso camici, per il legale di Fontana non c’è nessun reato (Di sabato 25 luglio 2020) A meno di 24 ore dall’annuncio dell’inserimento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella lista degli indagati, in merito al vero e proprio Caso scoppiato sulla vicenda dei camici, parla il legale di Fontana, affermando di non capire di cosa sia accusato il suo cliente. Intanto esplode la polemica tra Matteo Salvini, schieratosi a difesa del Presidente della Lombardia e i 5 Stelle Toninelli e Di Battista, una polemica dai toni asprissimi. Parla l’avvocato di Fontana “Con la mia preparazione non sono in grado di capire che reato avrebbe commesso Fontana” ha esordito così il legale del Presidente della Regione Lombardia, non appena raggiunto telefonicamente da ... Leggi su thesocialpost

