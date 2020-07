Caso camici, il governatore della Lombardia Fontana indagato: “Regione corretta” (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, risulta indagato nel fascicolo sulla fornitura di camici alla stessa Regione da parte della società del cognato, la Dama spa. Secondo le agenzie di stampa Fontana è indagato per “turbata libertà di scelta del contraente”, mentre per il Corriere della Sera il reato contestato al governatore è “frode in pubbliche forniture”. “Duole conoscere questo evento, con le sue ripercussioni umane, da fonti di stampa”, ha commentato su Facebook Fontana. “Sono certo dell’operato della Regione Lombardia che rappresento con ... Leggi su tpi

