Casalino nella bufera, il suo fidanzato cubano segnalato per operazioni in odore di riciclaggio (Di sabato 25 luglio 2020) No, non siamo su Scherzi a parte, e neanche al Grande Fratello. Ancora una volta le peggiori insidie per il governo Conte non arrivano dall’esterno di Palazzo Chigi, ma dalle stanze attigue a quelle del premier. Una, in particolare: quella che ospita il suo portavoce Rocco Casalino, sempre generoso di “grane” e di gaffe da offrire in pasto ai media, salvo poi ottenere la riconferma da Conte. Che un giorno arrivò a definirlo “il più bravo di tutti…”. Bravo, ma forse non fortunato in amore, a giudicare dalla disavventura giudiziaria che ha coinvolto il sio fidanzato cubano. Costretto a difendersi dalle accuse di riciclaggio di denaro, come spiega uno scoop della Verità. Solo una segnalazione all’Antiriclaggio, che il diretto interessato respinge al mittente e ... Leggi su secoloditalia

