Cartelle, stop al pagamento fino al primo novembre, ipotesi rottamazione, scadenze e penali (Di domenica 26 luglio 2020) Si va verso uno stop alla riscossione delle Cartelle esattoriali fino al primo novembre. Prende corpo la strategia del governo per un?uscita soft dalle misure emergenziali adottate durante il...

Si va verso uno stop alla riscossione delle cartelle esattoriali fino al primo novembre. Prende corpo la strategia del governo per un’uscita soft dalle misure emergenziali adottate durante il periodo ...Altra possibile proroga quella della moratoria dei mutui su cui però ancora una decisione definitiva non sarebbe stata presa. Una riflessione sarebbe in corso anche sul fronte della notifica di nuove ...