Carragher non ha dubbi: “Se il Chelsea prende Oblak può vincere la Premier League” (Di sabato 25 luglio 2020) Jamie Carragher non ha dubbi sulla prossima edizione della Premier League. Con la campagna acquisti fatta dal Chelsea, basterà, a suo modo di vedere, un solo acquisto specifico per provare a vincere il titolo di Campione d'Inghilterra. Parlando al Telegraph, l'ex leggenda del Liverpool ha "consigliato" i rivali...Carragher: "Con Oblak il Chelsea può vincere il titolo"caption id="attachment 700761" align="alignnone" width="600" Oblak (getty images)/captionTra i problemi più evidenti della stagione del Chelsea c'è stato sicuramente quello legato al portiere. Lampard, manager dei blues, ha più volte ribadito di non puntare su Kepa. Il giovane portiere era stato pagato 80 ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Carragher non Carragher non ha dubbi: “Se il Chelsea prende Oblak può vincere la Premier League” ItaSportPress Liverpool, Gerrard su Suarez: «Non aveva rispetto per i compagni»

Steven Gerrard, leggenda del Liverpool ora allenatore dei Rangers, ha parlato ai microfoni della BBC raccontando il periodo di Luis Suarez con la maglia dei Reds. SENZA RISPETTO – «“Molti degli attacc ...

Gerrard: "Luis Suarez non aveva rispetto per nessuno"

LIVERPOOL - Luis Suarez non è un tipo da mezze misure. Un discorso valido sia per gli avversari che per i compagni di squadra. Lo ha raccontato Steven Gerrard alla BBC: "Molti attaccanti che sono pass ...

Steven Gerrard, leggenda del Liverpool ora allenatore dei Rangers, ha parlato ai microfoni della BBC raccontando il periodo di Luis Suarez con la maglia dei Reds. SENZA RISPETTO – «“Molti degli attacc ...LIVERPOOL - Luis Suarez non è un tipo da mezze misure. Un discorso valido sia per gli avversari che per i compagni di squadra. Lo ha raccontato Steven Gerrard alla BBC: "Molti attaccanti che sono pass ...