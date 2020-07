Carmen Gattullo investita e uccisa a 15 anni: condannata a tre anni l’automobilista (Di sabato 25 luglio 2020) Carmen Gattullo investita e uccisa a 15 anni. L’automobilista trentenne che a novembre del 2015 ha travolto e ucciso la quindicenne Carmen Gattullo è stata condannata a tre anni di reclusione per omicidio colposo, mentre i giudici non hanno riconosciuto l’aggravante della guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. La ragazza è morta all’ospedale San Camillo di Roma dopo due settimane di agonia. Tre anni di reclusione è la condanna che i giudici hanno stabilito per la donna di trent’anni alla guida della Mini Cooper che ha investito Carmen Gattullo, ... Leggi su limemagazine.eu

