Carenze igienico sanitarie, Nas chiudono bar nella zona orientale di Salerno (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata disposta la chiusura di un noto bar della zona orientale di Salerno dopo una serie di verifiche, prevalentemente di tipo igienico-sanitarie, effettuate dai carabinieri della Compagnia di Salerno e del Nucleo Antisofisticazioni. I militari hanno rivelato alcune irregolarità dopo accurati controlli, scattati il giorno dopo l’agguato ad un pregiudicato di 22 anni, ferito ieri sera da due colpi d’arma da fuoco alla gamba destra. I carabinieri hanno disposto la chiusura del locale sino al ripristino delle corrette condizioni igienico-sanitarie. Il titolare è stato denunciato e sanzionato con una multa. I controlli dei Nas proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della ... Leggi su anteprima24

Centodiciassette chili di prodotti ittici privi di qualsiasi tracciabilità sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas, insieme al personale dell’Asl Napoli 1, nel noto ristorante pescheria del qua ...

