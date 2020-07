Carabinieri Piacenza, l'avvocato di Falanga: "Estraneo a violenza e droga" (Di sabato 25 luglio 2020) La foto con i soldi in mano accanto a due spacciatori? "Una vincita al gratta e vinci 5 anni fa". Il ragazzo nigeriano pestato? "Nessuna violenza, una spacconata di Montella. È caduto durante l'inseguimento". Ha respinto ogni accusa Giacomo Falanga, uno dei Carabinieri arrestati dalla procura di Piacenza e presunto componente di quello che la procura ha definito un sistema criminale all'interno della caserma Levante (LE TAPPE DELLA VICENDA). Il militare, ha spiegato al termine dell'interrogatorio davanti al Gip il suo avvocato Daniele Mancini, "ha risposto a tutte le domande e ha fornito tutte le delucidazioni sugli episodi che lo riguardano. Lui ha un tenore di vita normalissimo e nessun indizio che lo colleghi alla droga. È molto provato". Leggi su tg24.sky

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - robertosaviano : Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi ved… - fanpage : ?? Dopo i fatti di Piacenza, un'altra brutta vicenda colpisce l'Arma dei Carabinieri - SkyTG24 : Carabinieri Piacenza, l'avvocato di Falanga: 'Estraneo a violenza e droga' - OcaGrigia : RT @DarioBallini: In foto: l'avvocato di Giuseppe Montella, uno dei carabinieri indagati per la caserma degli orrori a #Piacenza. https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Piacenza

«Io principalmente parlavo con Montella, il quale mi diceva che comunque tutti gli altri carabinieri della stazione (Levante, ndr) erano 'sotto la sua cappella', compreso il comandante Orlando». Parla ...Piacenza, 25 luglio 2020 - La foto con le mazzette di denaro in mano? "Una vincita al 'gratta e vinci' in un bar di 5 anni fa". Lo spacciatore pestato? "E' caduto per terra durante l'inseguimento". Ha ...