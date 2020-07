Carabinieri Piacenza, l’appuntato Montella interrogato per tre ore. L’avvocato: «Per vanità e ingenuità si possono fare degli errori» (Di sabato 25 luglio 2020) Giuseppe Montella, considerato a capo del sistema criminale messo in piedi tra i Carabinieri della caserma Levante di Piacenza, ha risposto per tre ore a tutte le domande degli inquirenti. Lo ha affermato il suo avvocato Emanuele Solari che ha assicurato: «C’è stata una collaborazione completa, chiarificatrice, esplicita e senza esitazioni. C’è la volontà di spiegare e ci saranno ulteriori riscontri. È stato collaborativo al cento per cento nel rispetto della giustizia». Il legale non ha confermato se l’appuntato abbia fatto delle confessioni, ma ha detto: «Si può sbagliare, si possono fare errori, per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono ... Leggi su open.online

