Carabinieri Piacenza: gli interrogatori di Montella, Cappellano e Falanga ed il ruolo di Bezzeccheri (Di sabato 25 luglio 2020) Ha ovviamente fatto molto scalpore quanto accaduto a Piacenza, dove è emerso un intero sistema criminale creato e portato avanti su vari fronti da un’intera caserma, nella fattispecie la stazione Levante, colpevoli di una serie di reati correlati alla violenza, alla tortura e allo spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno portato addirittura al sequestro della caserma stessa, evento mai verificatosi prima d’ora nella storia della Repubblica Italiana. interrogatori Presso il carcere Le Novate di Piacenza sono andati avanti gli interrogatori ai militari ritenuti maggiormente responsabili dei reati, in primis Giuseppe Montella che è stato identificato come il leader del gruppo, che secondo i gip era convinto di poter mantenere “qualunque tipo di comportamento, vivendo al ... Leggi su giornal

Giuseppe Montella, il carabiniere considerato dagli inquirenti e investigatori al vertice di un vero e proprio sistema criminale, è stato interrogato per tre ore davanti al gip. Nel carcere Le Novate ...«Si possono fare errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale, altre no. Chi ha sbagliato pagherà». Parla così all’uscita dal carcere di Piacenza dop ...