Carabinieri Piacenza, è il giorno dell’interrogatorio di Montella. Il procuratore militare: «Non sono solo mele merce. Tuteliamo chi denuncia» (Di sabato 25 luglio 2020) È cominciato poco dopo le 11 l’interrogatorio per l’appuntato Giuseppe Montella, considerato dagli inquirenti a capo del sistema criminale messo in piedi tra i Carabinieri della caserma Levante di Piacenza. Dopo Montella, comparirà davanti al Gip Salvatore Cappellano, che nell’ordinanza di arresto era stato definito «l’elemento più violento della banda di ciminali». E poi sarà il turno di Giacomo Falanga, il carabiniere che compare con Montella e due spacciatori mentre tengono in mano le mazzette di soldi. Il procuratore militare «Bisogna controllare quello che avviene nella caserme, ma monitorare anche il tenore di vita dei Carabinieri. Verificare quello che postano sui loro ... Leggi su open.online

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - robertosaviano : Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi ved… - fanpage : ?? Dopo i fatti di Piacenza, un'altra brutta vicenda colpisce l'Arma dei Carabinieri - Leonardo94Lenny : I Carabinieri di Piacenza piangono durante l'interrogatorio? Ora mi fumo una canna e poi vado nella caserma del mio… - alessandro_plt : RT @HuffPostItalia: Carabinieri di Piacenza. Il pg: 'L'Arma volti pagina o sarà un colpo letale' -