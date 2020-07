Carabinieri Piacenza, così il comandante chiedeva più arresti: “Questione d’orgoglio”. Montella e gli “ovuli” di droga: “Li rivendo a 120 euro” (Di sabato 25 luglio 2020) “A Rivergaro e a Bobbio gli devo fare un culo così, è una questione di orgoglio, mi gira il culo che gente che rispetto a voi non vale un cazzo fa i figurini con il colonnello, con il comandante della Legione”. Per l’ormai ex comandante della compagnia Carabinieri di Piacenza, il maggiore Stefano Bezzeccheri, c’è in gioco la “dignità” di fronte ai colleghi in servizio nei paesi vicini nel numero di arresti eseguiti dalla sua caserma. Tanto che il carabiniere Peppe Montella, nella conversazione intercettata dagli inquirenti, accoglie subito la sua richiesta: “Adesso vediamo di farne il più possibile, anche settimana prossima, almeno di farne altri tre-quattro“. E poco importa se, come sospettano i pm, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - robertosaviano : Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi ved… - fanpage : ?? Dopo i fatti di Piacenza, un'altra brutta vicenda colpisce l'Arma dei Carabinieri - Mania48Mania53 : RT @UltimoUMC: #carabinieripiacenza arrestati. Troppe parole. Comandante Generale #Carabinieri Nistri si dimette e sindacati militari vengo… - AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: #Carabinieri.La politica buonista,dagli anni '80 con il nuovo codice sicurezza ha tolto potere ai comandanti. Se accadono… -