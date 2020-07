Carabinieri Piacenza, anche Montella davanti al gip. Il legale: "E' molto provato" (Di sabato 25 luglio 2020) E' considerato dagli inquirenti e investigatori al vertice del sistema criminale. Degli altri due militari sentiti, uno non risponde e l'altro respinge le accuse. Nelle carte la testimonianza del pusher informatore: "Parlavo soprattutto con lui" Leggi su repubblica

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - robertosaviano : Nelle telefonate intercettate i carabinieri indagati di Piacenza citano Gomorra. 'Hai presente Gomorra? Tu devi ved… - fanpage : ?? Dopo i fatti di Piacenza, un'altra brutta vicenda colpisce l'Arma dei Carabinieri - PASQUALEDANIEL2 : RT @O_Strunz: Desta indignazione il fatto che nel 2018 i #carabinieri coinvolti nello scandalo di #Piacenza abbiano avuto un encomio solenn… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Carabinieri Piacenza, l'avvocato di Falanga: 'Estraneo a violenza e droga' -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Piacenza

“Principalmente parlavo con Montella, il quale mi diceva che comunque tutti gli altri carabinieri della stazione erano ‘sotto la sua cappella’, compreso il comandante Orlando… alcune volte ho parlato ...Interrogatori in corso per i carabinieri della caserma Levante. La procura di Piacenza cerca riscontri alle accuse contenute nelle 900 pagine della richiesta di arresto per i carabinieri coinvolti. Gi ...