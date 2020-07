Carabinieri arrestati, il procuratore generale miliatare De Paolis: 'Gruppi di delinquenti fuori controllo' (Di sabato 25 luglio 2020) 'Bisogna controllare quello che avviene nella caserme , ma monitorare anche il tenore di vita dei Carabinieri . Verificare quello che postano sui loro profili social. E proteggere chi decide di ... Leggi su leggo

NicolaPorro : #Carabinieri arrestati a #Piacenza. E subito #ilariacucchi si tuffa sullo scandalo: ma a che titolo? Solo perché pu… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, la mamma di Montella: “Parlano di Gomorra perché siamo napoletani. Lui e i colleg… - fattoquotidiano : Carabinieri arrestati a Piacenza, Ilaria Cucchi: “Un fatto enorme e gravissimo che ricorda la vicenda di mio fratel… - ninabecks1 : RT @Gi71376847: Nicola Porro si lamenta che Ilaria Cucchi parli dei carabinieri arrestati” a che titolo?” Come colei che si è battuta per… - ZitelleArturo : RT @ilmanifesto: PREMIO INFEDELTA' #IlManifesto oggi #inedicola Al via gli interrogatori dei carabinieri di Piacenza arrestati per traf… -