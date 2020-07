Carabinieri arrestati, il legale di Montella: “Stile di vita tipo Gomorra? Fantasia. Si possono fare errori per ingenuità, chi ha sbagliato pagherà” (Di sabato 25 luglio 2020) Il festino con le escort? “Destituito di ogni fondamento”. I riferimenti allo stile di vita tipo Gomorra? “Si tratta di cose fantasiose”. E ancora, sulla stampa: “Pubblicare tutti i giorni racconti sul mio assistito in stile Scarface, non fa bene alla giustizia e non fa bene alla stampa”. È quanto dice l’avvocato Emanuele Solari, difensore di quello che è ritenuto il vertice del sodalizio criminoso che ha portato al sequestro della caserma dei Carabinieri Levante, a Piacenza, Giuseppe Montella, al termine dell’interrogatorio del suo assistito. “Ha risposto a tutte le domande”, continua. Un interrogatorio di garanzia fiume, di fronte al Gip del Tribunale di Piacenza, Luca Milani, e al pm Antonio Colonna durato oltre 4 ore. ... Leggi su ilfattoquotidiano

