Carabinieri arrestati a Piacenza, Montella al pusher: “Abbiamo venduto 20 chili, ora in città siamo solo noi” (Di sabato 25 luglio 2020) Caserma sequestrata a Piacenza, Montella: “Adesso siamo solo noi” Emergono nuovi dettagli sull’indagine che ha portato all’arresto di quattro Carabinieri della Caserma Levante di Piacenza, teatro di un fitto traffico di droga, alimentato per ben tre anni dalle torture e dalle estorsioni che le forze dell’ordine infliggevano a cittadini e piccoli spacciatori per ottenere confessioni e contatti. Un periodo in cui i Carabinieri del comando provinciale hanno agito pressoché indisturbati nella gestione di un giro di sostanze stupefacenti da milioni di euro, con la complicità dei pusher della zona. Come riportato dal Corriere della Sera, il principale artefice degli illeciti, l’appuntato Peppe ... Leggi su tpi

