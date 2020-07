Captain Marvel: Brie Larson celebra l'anniversario dell'annuncio del suo casting al Comic-Con (Di sabato 25 luglio 2020) ' It's been the privilege of a lifetime to be your Captain Marvel. Can't believe this all started at ComicCon 4 years ago today pic.twitter.com/nbRxkbVnmf - Brie Larson, @BrieLarson, July 24, 2020 4 ... Leggi su badtaste

Brie Larson vorrebbe interpretare Samus Aran in un film di Metroid

L'attrice Brie Larson vorrebbe interpretare il personaggio di Samus Aran in un film tratto dalla saga Metroid di Nintendo, chissà se sarà ascoltata. Brie Larson vorrebbe interpretare Samus Aran, la pr ...

