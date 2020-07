Capri, ritorna l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto: l’ordinanza (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – indossare le mascherine sempre, anche all’aperto, è ufficiale. È entrata in vigore ieri alle 18 l’ordinanza del sindaco di Capri Marino Lembo, che prevede l’obbligo di indossare le mascherine anti-Covid anche all’aperto. Il perimetro tracciato dal dispositivo, parte dalla Piazzetta, per continuare poi in Via Vittorio Emanuele, Via Le Botteghe, Via Camerelle ed in tutte le viuzze del centro storico. A far rispettare la norma nella prima fascia oraria, sono stati i vigili della polizia locale, che invitavano i passanti non a conoscenza della nuova ordinanza ad indossare il dispositivo di protezione. Un invito garbato, che però si è lasciato dietro anche una lieve scia di malumori, sebbene tutti abbiano ... Leggi su anteprima24

