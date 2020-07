Cancellata l’edizione 2020 dell’ICS Beach Volley Tour Lazio. Burlandi: “Decisione sofferta” (Di sabato 25 luglio 2020) E’ stata annullata l’edizione 2020 dell’ICS Beach Volley Tour Lazio. Lo ha comunicato ufficialmente il Comitato Regionale FIPAV Lazio che ha motivato la “decisione sofferta” per le norme stringenti che impediscono lo svolgimento di un torneo federale ad alto livello. “Purtroppo non ci sono le condizioni – ha spiegato il presidente Andrea Burlandi – ma ce l’abbiamo messa tutta. Nonostante l’ok della regione agli sport di contatto i protocolli FIPAV fanno riferimento a direttive ministeriali che ci impediscono di pianificare il nostro torneo. Siamo vicini a tutti i Beacher che in questi giorni aspettavano notizie positive per tornare a vivere la loro grande passione sulle spiagge del ... Leggi su sportface

